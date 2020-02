Commisso in prima linea per cambiare il calcio. Roma, Napoli, Parma lo seguono

La Fiorentina e Rocco Commisso non solo soli in quanto a proteste, lamentele e dichiarazioni di fuoco. Come scrive il Corriere Fiorentino, il presidente viola è in buona compagnia, viste le recenti esternazioni di D’Aversa, Giuntoli e Fonseca. “Non andare al Var è incredibile” il concetto, dopo gli errori evidenti subiti da Parma, Napoli e Roma nelle ultime giornate, che si sommano a quelli a cui è andata incontro la Fiorentina. Rocco non è solo in questa battaglia per cambiare il calcio italiano, e ha deciso di combattere in prima linea. E il suo sfogo post-Juventus ha stappato una bottiglia che aspettava soltanto di poter esplodere.