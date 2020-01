Saranno quasi duemila i tifosi della Fiorentina al Dall’Ara per il lunch match contro il Bologna. Allo stadio ci sarà anche Rocco Commisso che arriverà a Firenze domani mattina da New York. Come scrive Tuttosport, il presidente viola resterà nel capoluogo toscano fino alla gara di Coppa Italia contro l’Atalanta, in programma il 15 gennaio al Franchi.