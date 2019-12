Commisso ha scelto la grinta di Iachini. Emery e Blanc nomi buoni per il futuro

La Gazzetta dello Sport si concentra su Giuseppe Iachini, da ieri sera nuovo allenatore della Fiorentina. Come scrive La Gazzetta dello Sport, nella notte italiana di domenica Commisso e Barone, riuniti a New York, hanno analizzato in collegamento telefonico con Pradè le varie opzioni. Il tecnico ascolano l’ha spuntata agevolmente. Il presidente della Fiorentina voleva una figura che avesse un legame con la città e, come caratteristica principale, quella di saper trasmettere la giusta carica agonistica alle sue squadre. Iachini risponde a entrambi i requisiti.

Iachini non sarà un semplice traghettatore. L’accordo con i viola prevede un contratto fino al 30 giugno 2020 e un successivo accordo per altri dodici mesi a salvezza raggiunta. A fine campionato Rocco valuterà il suo lavoro e le esigenze di una Fiorentina che vuole tornare prima possibile in Europa. Emery e Blanc, contattati nei giorni scorsi, restano nomi buoni per il futuro. Ma ora la squadra ha l’obiettivo immediato di non scivolare in zona retrocessione. Iachini conosce bene la Serie A e le insidie della bassa classifica. Prima della parentesi negativa a Empoli, aveva preso un Sassuolo in piena area rischio portandolo in una zona serena della classifica.