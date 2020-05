Commisso ha capito: investire a Firenze è impossibile. Per lo stadio resta una sola via

Il dado è (quasi) tratto. Commisso è stanco di aspettare e sulla questione stadio sarà lui stesso ad esporsi, per essere chiaro con la tifoseria viola. Il patron viola è giunto alla conclusione che nella città di Firenze sia quasi impossibile riuscire a investire. Non resta che la terza via, cioè Campi Bisenzio, a oggi l’unica considerata percorribile. Non a caso si sono fatti più intensi i contatti tra il dg viola Barone e il sindaco Fossi. A Firenze si anima il dibattito, a Campi Bisenzio aspettano in silenzio. L’accordo tra Commisso e la famiglia Casini, proprietaria dei terreni, sembrerebbe già sostanzialmente raggiunto: 5 milioni per 38 ettari. Poi i tempi sarebbero ovviamente accorciati non necessitando un bando pubblico. Lo scrive il Corriere Fiorentino.