Commisso già di ritorno a Firenze: “E’ il momento della svolta”

Sul Corriere dello Sport, sono state raccolte le parole rilasciate da Commisso alla Columbia University. Il presidente, che è stato già otto volte a Firenze in sette mesi, tornerà già in città fra circa due settimane e certamente spera di trovare la sua formazione un po’ più in alto in classifica, fuori sicuramente dalle zone rosse della classifica: «Lo scorso anno la squadra rischiò di retrocedere, quest’anno siamo tredicesimi e speriamo di non farlo. Ma è un momento di svolta e il prossimo anno mettiamo tutti i pezzi insieme. Abbiamo comprato un po’ tardi sul mercato ma sono fiducioso. L’intenzione è di costruire una squadra che possa competere già il prossimo anno. E magari o futuro vincere qualcosa. I tifosi sono straordinari, se lo meritano». Stasera guarderà in televisione la sfida contro il Milan e poi recapiterà il suo messaggio al fischio finale, sperando che sia pieno di complimenti e soddisfazione.