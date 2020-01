Commisso è pronto a tornare a Firenze: squadra e stadio i nodi da risolvere

Il patron viola Rocco Commisso nei prossimi giorni tornerà a Firenze. Direttamente dagli USA il ritorno è previsto per domenica 5 Gennaio, come sottolineato questa mattina da Il Corriere dello Sport Stadio, con il primo tifoso viola pronto a stare a stretto contatto con la squadra in questo momento non certo positivo. Il presidente nei giorni scorsi ha potuto vedere la passione e l’attaccamento dei tifosi viola presenti in massa alle prime sedute d’allenamento della squadra.

C’è poi la questione stadio da risolvere con la base d’asta per i terreni della Mercafir valuta dalla perizia tecnica 22 milioni di euro. Una cifra che già era stata ritenuta eccessiva da parte dello stesso Commisso.

Così come Iachini con la sua nuova squadra, anche il patron viola è pronto a dare una reazione di passione.