Commisso e le fake news, le trattative smentite

Rocco Commisso è stato chiaro e lo ha ripetuto più volte, come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, non esistono al momento trattative per gli altisonanti nomi trapelati. Niente da fare quindi per i vari Ibrahimovic, De Rossi, Balotelli e Pepito Rossi, erano tutte fake news. Solo per l’ex capitano giallorosso si lascia sfuggire un affettuoso: “E’ un bravo ragazzo”. La Fiorentina dovrà fare i conti con il proprio bilancio, impossibilitata ad effettuare spese folli e conscia di partire in svantaggio rispetto alle altre contendenti per l’Europa. Pradè lavorerà come al solito dedicando tutto se stesso alla causa, dal primo Luglio entrerà ufficialmente in carica. Per adesso si sta dedicando al mercato in uscita, cercando una sistemazione ai tanti esuberi della rosa gigliata. In entrata piacciono Biglia come regista ed Inglese come punta, ma soltanto se il Napoli abbasserà le sue pretese economiche.