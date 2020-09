Il Corriere dello Sport – Stadio racconta stamani come Krzysztof Piatek (SCHEDA) sia il prescelto da Pradè & co. per rinforzare un attacco dalle polveri bagnate. La trattativa per il polacco è tutt’altro che semplice e gli ostacoli economici sono importanti: quadriennale a cifre elevate da garantire al centravanti e almeno 20 milioni sul piatto dell’Hertha, sceso da un’iniziale richiesta di 25. Solo che l’ex Genoa e Milan è un pallino del presidente Commisso e la Fiorentina le tenterà tutte per prenderlo, contando soprattutto sulla sponda di Piatek che vorrebbe riprovare l’esperienza italiana: però, serve tempo e, con ogni probabilità, una-due operazioni in uscita che possano dare ossigeno alle casse viola.

