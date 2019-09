Commisso e Barone, alla scoperta della rivalità con la Juventus

Per Rocco Commisso e Joe Barone sarà la prima volta contro la Juventus: sabato pomeriggio conosceranno la rivale della Fiorentina, in un Franchi pieno di tifosi capiranno cosa significa la sfida per la città. L’attesa è forte, ieri Barone ha scherzato sul giro di campo con Agnelli che non farebbe nemmeno per due miliardi di dollari (CLICCA QUI). Allo stesso tempo la nuova proprietà viola vuole che la sfida venga vissuta nel segno del rispetto e dell’educazione: non saranno graditi per niente i cori a sfondo razzista o che ricordano tragedie. Lo scrive Repubblica.