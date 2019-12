Commisso contro Pallotta: presidenti testacoda

La Gazzetta dello Sport si concentra su Rocco Commisso e James Pallotta, i presidenti americani di Fiorentina e Roma, avversarie questa sera al Franchi:

La differenza, in fondo, sta tutta nelle radici. In quel doppio imprinting geografico-genetico che li ha resi così simili e così diversi. Rocco Commisso e James Pallotta, presidenti venuti dall’altra parte dell’Oceano per far innamorare Fiorentina e Roma, arrivano alla loro prima sfida con un seguito popolare completamente diverso. Certo, il numero uno viola – a dispetto dei risultati della squadra un po’ al di sotto delle aspettative– gode del tepore della luna di miele, dell’affetto dei tifosi che per strada, specchiandosi nelle sue parole che profumano di Calabria, gli dicono «grazie assai», venendo ricambiati con il sincero: «Chiamatemi Rocco», come se così si potessero annullare le distanze siderali che ci sono con uno degli uomini più ricchi degli Stati Uniti, a cui a suo tempo era stata offerta anche la stessa Roma. A Commisso, d’altronde, le distanze non piacciono, visto che in sei mesi è già stato quattro volte a Firenze e sta per comprarvi casa. Tutto il contrario di Pallotta, che ormai manca da Roma da 555 giorni. Una vita fa.