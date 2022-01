Commisso contro il Franchi: Nardella non sarebbe sorpreso dalle dichiarazioni

Durissimo attacco di Rocco Commisso contro il Franchi e non solo

Repubblica Firenze riporta le parole rilasciate da Rocco Commisso al Financial Times . Il presidente ha parlato anche dello stadio Artemio Franchi definendolo "la cosa più m…osa che sia mai stata inventata" ("the shittiest thing that’s ever been invented").

Come scrive il quotidiano, da fonti vicine al sindaco Nardella filtra irritazione ma non particolare sorpresa per le dichiarazioni. Da un anno a questa parte, dopo il tramonto del progetto di costruzione di un nuovo impianto voluto da Commisso e l’inizio del bando per l’aggiudicazione dei lavori per il restyling ( a fine febbraio il vincitore), i rapporti tra l’amministrazione fiorentina e il numero uno viola non sono certo brillanti. Tanto che Nardella, che qualche mese fa aveva incontrato Commisso, sta cercando le risorse per fare interamente con soldi pubblici l’operazione Franchi, senza partnership con la Fiorentina.