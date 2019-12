Commisso chiude il cerchio: il caso Sottil è chiuso. Scuse accettate, ma sarà multato

Su La Nazione si parla di Riccardo Sottil. Il patron viola Rocco Commisso ieri lo ha preso preso sotto la sua ala protettiva al centro sportivo, un po’ come aveva fatto martedì notte nella pancia del Franchi. Al fischio finale della gara con il Cittadella era stato Vincenzo Montella a perdonargli con un buffetto sulla nuca la sceneggiata di pochi minuti prima al momento della sostituzione. «Mi dispiace mister, cerchi di capire: in quel momento mi è crollato il mondo addosso – il senso delle parole del classe ’99, che si è fatto trovare davanti alla porta degli spogliatoi e ha parlato a tecnico e squadra – «Mi veniva da piangere dal nervoso e ho reagito così». Scuse accettate da parte di allenatore e staff, ma non dalla Fiorentina, che in virtù del regolamento interno ha deciso di multare il giocatore, il quale non subirà alcun tipo di retrocessione nelle gerarchie di Montella.