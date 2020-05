Commisso cerca il sostegno di Nardella e punta ancora al restyling del Franchi

Repubblica Firenze si concentra sul nuovo stadio della Fiorentina. I terreni in viale Allende a Campi Bisenzio opzionati fino al 2021 sono il piano B, da sfruttare a settembre-ottobre, se la faccenda stadio a quel punto ancora fosse per aria. Ma la vera speranza di Rocco Commisso è che ora Dario Nardella si convinca davvero a sostenerlo sul piano A, l’ultima opzione che in casa Fiorentina si ritiene ormai veramente possibile a Firenze: una ristrutturazione complessiva del Franchi, con l’abbattimento delle curve se sarà reso possibile dalla nuova legge parlamentare. Ma soprattutto con la possibilità di ricavare spazi commerciali e forse anche un albergo in una nuova, moderna cittadella dello sport a Campo di Marte, che potrebbe nascere nei 32 ettari intorno allo stadio, con il viale Paoli pedonale e il traffico interrato e una revisione completa degli spazi oggi occupati da campi e società sportive.