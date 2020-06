Commisso bloccato negli Usa: ecco quando potrebbe tornare in Italia

Rocco Commisso aveva pianificato di essere stasera all’Olimpico per assistere alla gara tra Lazio e Fiorentina. Il Coronavirus, però, si è messo di mezzo. “Purtroppo – ha spiegato il patron in una nota pubblica su violachannel.tv – a causa delle attuali problematiche relative al coronavirus non potrò raggiungere Firenze come era nei miei programmi e nei miei desideri“. Rocco partirà appena cadranno gli obblighi di quarantene sull’asse Italia-Usa. Una data plausibile – scrive La Gazzetta dello Sport – è metà luglio. Intanto il presidente si è complimentato, attraverso Joe Barone, con le ragazze della Fiorentina Women che hanno conquistato la qualificazione alla prossima Champions.