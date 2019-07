Il Corriere dello Sport scrive dell’ostacolo Fair Play Finanziario per Rocco Commisso:

I sogni e le idee erano ben diversi, poi lo scontro con la realtà fra salari cap e fair play finanziario. Commisso, quando ha acquistato la Fiorentina, aveva in testa grandi operazioni e, di conseguenza, grandi nomi. Uno era Mario Mandzukic per far capire le ambizioni e la voglia di portare in alto il nome di Firenze. Ci sono, però, regole finanziare che Commisso ha messo quasi subito sotto la lente d’ingrandimento a frenare la voglia di decollare. Il fair play finanziario impone alle società di spendere a grandi linee ciò che viene incassato con un deficit massimo di 30 milioni in un triennio. in più è necessario tenere sotto controllo il salari cap e cioè il monte ingaggi dei giocatori che non può, in alcun modo, superare un certo tetto complessivo. Alla Fiorentina servono sei-sette giocatori, potenziali titolari per cambiare volto c’è bisogno di un movimento di uomini e denaro veramente importante, una rivoluzione che deve ancora iniziare. La Fiorentina, fino a questo momento, ha dato Veretout alla Roma per 17 milioni e Vitor Hugo per 5,5 al Palmeiras.