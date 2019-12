Commisso apre alla cessione di Chiesa: “Vorrei tenerlo, ma se vuole andare via…”

Per la prima volta Rocco Commisso parla della possibile cessione di Federico Chiesa. Durante un’intervista concessa alla Rai ha pronunciato le seguenti parole: “Il mio obiettivo è di tenere Chiesa per sempre, ma il ragazzo andrebbe accontentato nel caso volesse andare via. Comunque non è un argomento di cui parlare adesso”.

Come riportato da Repubblica, il colloquio con il padre procuratore Enrico Chiesa ha chiarito molti punti chiave della situazione. Dopo la decisione presa in estate, il patron gigliato avrebbe capito che non ci sono margini per una trattativa amichevole, o si va a scadenza (tra due anni) o sarà ceduto a Giugno. In caso di divorzio, Commisso non vorrebbe cederlo alla Juventus ma sarà il mercato a tracciare la strada. Verrà presa la decisione più funzionale per il bene della Fiorentina.