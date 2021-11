Commisso anticipa il rientro a Firenze. In agenda c’è il futuro di Vlahovic

Il patron gigliato pronto a rincasare. Sul tavolo c'è il caso Vlahhovic

Firenze e la Fiorentina aspettano il rientro in Italia di Rocco Commisso. Il numero uno Viola aveva lasciato l'Italia in ottobre dopo la sconfitta dei gigliati contro il Napoli ed è pronto ora ad anticipare il suo rientro, inizialmente previsto per dicembre. Quasi scontato che in cima all'agenda dell'italoamericano ci sia la definizione di una strategia chiara sul futuro di Dusan Vlahovic. Inoltre, servirà capire come la società vorrà muoversi sul mercato di gennaio tenendo sempre in considerazione sia il lato tecnico che quello economico. L'annuncio del mancato rinnovo non ha minimamente intaccato le prestazioni del bomber serbo che ha fatto ricredere chiunque volesse mandarlo in tribuna. Adesso, come scrive Repubblica Firenze, sarà importante gestire al meglio le offerte che arriveranno per il serbo.