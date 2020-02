Commisso allarga il fronte per cambiare gli equilibri: prove di dialogo con Lotito

Un fronte alternativo all’egemonia della Juventus, che ha creato una dinastia. E’ contro questa ristretta cerchia che si sta battendo Rocco Commisso, chiamando a raccolta tutti i potenziali alleati. Un fronte comune che raccoglie le proprietà straniere di Roma, Bologna, ma anche Milan e potenzialmente Inter guidata dal giovane Steven Zhang. Come scrive La Nazione, altre proprietà potrebbero presto unirsi per contrastare il dominio della Juventus e la logica della ripartizione televisiva che premia soprattutto il club bianconero. Gli alleati potrebbero presto allargarsi: Genoa, Sampdoria, ma anche Parma – in procinto di diventare americano – potrebbero alterare definitivamente gli equilibri. E anche Lotito, che non ha mai avuto simpatie per la Juve, sta stringendo rapporti con la dirigenza viola per via delle vedute simili in tema di ripartizione dei diritti tv: una geografia ben diversa rispetto all’attuale con la quale dovrebbe fare i conti anche il presidente di Lega Gravina.