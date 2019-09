Commisso, agenda fitta. Giovedì l’incontro per stadio e centro sportivo

Oggi sarà a Milano per la chiusura del mercato, ma fino a venerdì l’agenda di Rocco Commisso è ancora densa di appuntamenti. Come scrive il Corriere Fiorentino, la società sta lavorando in maniera rapida e approfondita per la soluzione della vicenda stadio. Sono al vaglio due soluzioni: il restauro del Franchi (soluzione su cui al momento c’è più attenzione) e la costruzione di un nuovo impianto a Novoli. Per queste analisi sono impegnati gli architetti ingaggiati dalla società sotto la supervisione di Joseph Appio, vice a Mediacom.

Prima della ripartenza ci sarà l’incontro con le istituzioni per capire nello specifico come si potrebbe intervenire sullo stadio Franchi rispettando i vincoli imposti dalla Soprintendenza. La prima riunione probabilmente giovedì con il soprintendente Andrea Pessina. Ma la dirigenza è impegnata anche sul fronte centro sportivo: Commisso ha molto apprezzato la struttura dove si allena la squadra, ma uno degli obiettivi primari è costruire una nuova casa che possa ospitare anche le squadre giovanili e quella femminile. A Campi Bisenzio? In queste ultime ore in città, Rocco incontrerà il sindaco Emiliano Fossi per valutare tutti gli aspetti di questa bozza di progetto che già la precedente gestione aveva studiato.