Commisso a pranzo con l’architetto Casamonti, favorevole al restyling del Franchi

Il Corriere Fiorentino racconta la domenica di Rocco Commisso. Il presidente viola ha fatto visita allo studio Archea, quello dell’architetto Giovanni Casamonti, famoso per aver costruito lo stadio di Tirana e riammodernato la Dacia Arena. Secondo l’architetto, come ha spiegato al giornale qualche settimana fa, la ristrutturazione del Franchi è preferibile alla costruzione di un nuovo impianto. Nella conferenza di venerdì scorso Commisso ha annunciato che il tema delle infrastrutture sarebbe stato un tema caldo che in queste due settimane avrebbe affrontato con una nuova conferenza stampa. La visita allo studio, insomma, non appare del tutto casuale. Il tycoon ha poi voluto vedere il progetto della Cantina Antinori realizzata proprio da Casamonti, dove poi Commisso e l’architetto sono andati a pranzo con le famiglie.

INTANTO COMMISSO SI CONGRATULA CON LA FIORENTINA