Commisso/2: “Essere fuori dal Nasdaq ha aiutato nel closing. Stadio? Se devo aspettare 10 anni… Ma a breve ci sarà il CS”

Ecco altri passaggi dell’intervista di Rocco Commisso a La Gazzetta dello Sport: La Juve come modello da cui imparare “ma i soldi dei diritti televisivi potrebbero però essere divisi in maniera diversa. E su Bernardeschi: “Vedo che il Chiesa di qualche anno fa, non gioca mai e così anche Dybala o Mandzukic”.

Per il nuovo stadio il presidente viola non vuole aspettare dieci anni, e dichiara che a breve la Fiorentina acquisirà i terreni per il nuovo centro sportivo”. Sull’obiettivo di riportare le famiglie allo stadio: “Senza mancare di rispetto ho visto esplodere a Marassi petardi simili a bombe. I napoletani al Franchi accendevano fuochi e fumogeni che negli Usa non sarebbero mai entrati in un impianto sportivo».

Su Mediacom sponsor della Fiorentina: “Essere fuori dal Nasdaq mi ha permesso di comprare la Fiorentina in tempi rapidi. Mentre di solito passa del tempo tra un’operazione e l’altra, ho fatto signing e closing lo stesso giorno senza il consueto controllo dei conti per evitare che arrivasse qualche altro acquirente ma soprattutto per poter lavorare da giugno sul progetto“. Se Rocco avesse atteso altro tempo ci sarebbe stato il rischio di perdere un anno, come successo a Sampdoria, Palermo, Parma e Milan, ma ci tiene a dire che non è venuto in Italia per guadagnare dal calcio