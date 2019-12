Com’è dura aprire un ciclo: quattro allenatori in quattro anni. A giugno si cambierà ancora?

Si parla di progetto, in realtà si vive alla giornata. Nella storia recente della Fiorentina solo per due allenatori il termine ‘progetto’ non era poi così sbagliato: Cesare Prandelli, in viola dal 2005 al 2010, e Vincenzo Montella, dal 2012 al 2015. Oltre a loro, dal ritorno in Serie A, è stato un via vai di allenatori: Mondonico, Buso e Zoff prima del tecnico bresciano, Mihajlovic, Rossi e Guerini dopo di lui e prima del campano. Sousa e Pioli prima del bis dell’Aeroplanino, ora ecco Iachini. Contratto di diciotto mesi, ma con la forte sensazione che a giugno si cambierà ancora. Lo scrive il Corriere Fiorentino.