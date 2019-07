Come cambia l’attacco: Montella vuole il bomber, Vlahovic resterà

L’attacco della Fiorentina è destinato cambiare volto. Simeone è vicino all’addio. Potrebbe, invece, restare Dusan Vlahovic. Ancora non ha segnato il primo gol in maglia viola, ma l’allenatore apprezza le sue qualità tecniche. E quelle caratteriali: il giovane serbo è sempre fra i primi ad arrivare al campo e fra gli ultimi a lasciarlo. Si allena con intensità per migliorarsi e farsi trovare pronto. Come fa Giovanni Simeone, ma le idee della società sono chiare: arriverà un titolare. Vlahovic potrà rimanere a fare l’alternativa mentre il Cholito si rilancerà altrove. Lo scrive il Corriere Fiorentino.