Come cambia la difesa: verso la cessione Biraghi e due centrali. In entrata…

Sul Corriere Fiorentino si fa il punto su alcune trattative che riguardano la difesa. Biraghi all’Inter alla fine si farà, ma la Fiorentina è disposta a cedere il giocatore soltanto di fronte a un’offerta più che vantaggiosa. Possibili sostituti: si pensa a Laxalt e Murru, proposto Saracchi del Lipsia ma l’idea non scalda. Al centro in uscita Ceccherini e Rasmussen, in entrata i maggiori candidati sono Bonifazi e soprattutto Tonelli. Per il difensore del Napoli la trattativa è in piedi, ma la chiusura potrebbe avvenire più avanti.