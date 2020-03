Come cambia il calendario. Cinque volte al Franchi fino ad aprile, maggio da trasferta

Il Corriere Fiorentino fa il punto anche del calendario viola, che va inevitabilmente ad infittirsi dopo il rinvio della trasferta di Udine. Da domenica a fine aprile i viola giocheranno cinque volte al Franchi (Brescia, Sassuolo, Cagliari, Verona e Torino) e tre in trasferta (Lazio, Parma e Lecce) mentre se fosse confermato il recupero al 13 maggio, nell’ultimo mese sarebbero quattro le gare fuori casa (Inter, Roma, Udinese e Spal) a fronte dell’unica sfida interna con il Bologna. Un quadro poco rassicurante che obbliga tutti a premere sull’acceleratore adesso per non trovarsi in apnea nel momento decisivo.