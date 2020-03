Col rinvio slitta tutto, anche squalifiche e diffide: il punto

Il Corriere Fiorentino fornisce un utile vademecum circa la questione squalifiche in caso di rinvii a lungo raggio. Semplicemente la partita rinviata non conta, e tutte le squalifiche e le diffide diventano valide per la gara successiva: quindi, Dalbert sarà squalificato per Fiorentina-Brescia, e i diffidati – Chiesa, Pezzella, Lirola, Duncan, Vlahovic – rimangono a rischio squalifica e salterebbero la Lazio in caso di ammonizione contro le Rondinelle. A martedì la ripresa dei lavori, in attesa di capire qualcosa in più sulla formazione.