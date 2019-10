Con Caceres non si perde mai: e lui vuole restare a lungo a Firenze

Uno dei protagonisti del nuovo 3-5-2 della Fiorentina è Martin Caceres. Da quando Montella lo ha messo al centro della difesa, i viola – scrive La Nazione – hanno cominciato a volare: due pareggi (contro Juventus e Atalanta) e tre vittorie (contro Sampdoria, Milan e Udinese). L’esperienza di Martin Caceres, il ragazzone uruguaiano arrivato a zero euro ha restituito nuove certezze all’intero reparto difensivo. Col suo 22 sulle spalle, il numero di sempre, anche con la Nazionale, adesso punta a scrivere lui la pagina più importante del presente della Fiorentina. Vuole restare a lungo a Firenze, si è stancato di fare il giramondo del pallone. E’ vero, ha vinto tanto, ma ora vuole diventare protagonista per davvero, provando ad aprire comunque un ciclo in una stessa realtà.

