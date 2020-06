Clima teso, Barone si farà sentire. Come all’andata arbitraggio largamente negativo

Rispetto e uso corretto della tecnologia a sostegno della classe arbitrale, sono questi i due concetti sui quali la Fiorentina continua ad alzare la voce. La domanda che resta in sospeso resta una: perché Fabbri non è andato a rivedere al Var il presunto contatto tra Dragowski e Caicedo? Repubblica torna sull’arbitraggio largamente insufficiente di Lazio-Fiorentina, con i viola “ribaltati” dal mancato rosso a Bastos per un’entrata su Ghezzal, il penalty realizzato da Immobile e un contatto in area su Ribery non sanzionato.

Joe Barone si farà nuovamente sentire nelle sedi opportune – scrive il quotidiano – visto che all’andata, proprio contro la Lazio, i biancocelesti vinsero all’ultimo secondo con un gol di Immobile su un’azione nata da un fallo di Lukaku su Sottil. La dirigenza non cerca alibi per i suoi calciatori, ma classifica alla mano c’è poco da scherzare. Nel dopo partita dell’Olimpico il clima era teso, dopo lo stravolgimento del copione.