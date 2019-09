“Classifica della Fiorentina cosa più falsa di quest’inizio di stagione”

Nell’analisi su La Gazzetta dello Sport intitolata “I 7 giorni a Giampaolo e le colpe di tutti“, Fabio Licari scrive brevemente anche della Fiorentina:

Comunque la confusione totale non può far che dimenticare che, da Donnarumma a Romagnoli, da Paquetà a Piatek, qui non c’è una squadra da lotta per la salvezza: vanno però ricollegati i fili del discorso. E la Fiorentina, con un Ribery da Mondiale 2006, era uno dei peggiori clienti che potesse capitare: la sua classifica, 8 punti appena, è la cosa più falsa di quest’inizio stagione.