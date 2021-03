Classe, carisma: è Ribery vs Ibrahimovic. Ben 57 trofei in due

“La storia contro, fate largo ai vecchietti”. Così Tuttosport presenta Fiorentina-Milan, attraverso i profili di Franck Ribery e Zlatan Ibrahimovic. Gloria e trofei, i due si dividono 57 titoli vinti in carriera tra campionati e coppe varie e mettono al servizio delle loro squadra il carisma che serve. Il n° 7 viola – una vita al Bayern – è “Mr Bundesliga” con nove titoli vinti e una Champions, trofeo che manca allo svedese, il quale ha girovagato di più e trionfato undici volte nei vari campionati (più un’Europa League). In questo 2021 il viola andrà per i 38 anni, il rossonero per i 40, ma nessuno dei due ha intenzione di smettere anche se entrambi hanno il contratto in scadenza. Ma se Ibra può restare ancora a Milanello, il futuro di FR7 sembra lontano dalla Fiorentina, con il possibile ritorno in Germania e la corte dell’amico Boateng in caso di Serie A del Monza.

