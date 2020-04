Clamorosa gaffe francese: “Africa come cavia per il Coronavirus”. Le risposte di Thereau e Lady Kouame

Due importanti medici francesi hanno alzato un polverone mediatico clamoroso dopo un video, a tema Coronavirus, apparso in rete che ha fatto il giro del mondo. «Perché non fare uno studio in Africa, dove non hanno mascherine, trattamenti mirati e rianimazione? Che poi è quello che è successo per l’Aids, abbiamo provato possibili soluzioni con le prostitute, che erano molto esposte e senza protezioni». La risposta dell’altro ha fatto ancora più rumore della domanda: «Hai ragione, stiamo pensando a qualcosa di simile in Africa». Le reazioni non sono tardate ad arrivare, e, come viene scritto sul Corriere dello Sport, tra coloro che nelle proprie storie, su Instagram, hanno postato il filmato c’è anche il “fiorentino” Cyril Thereau, che nell’ultima sequenza video ha aggiunto solo un emoticon, quello del disgusto. Anche Karelle Kaely, compagna di Christian Kouame, ha polemizzato: “Lasciateci tranquilli: abbiamo fatto fronte all’ebola, all’Aids, faremo lo stesso contro il Coronavirus. Io invito tutti a proteggere chi si ama, perché la prevenzione inizia prima di tutto da noi stessi.”. La difesa degli scienziati dopo le migliaia di segnalazioni ricevute non è tardata ad arrivare, il video infatti sarebbe frutto di un taglio e quindi mal interpretato.