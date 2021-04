Cinque segnali positivi per la salvezza, da Vlahovic a Iachini

Dal centrocampo all'attitudine di Ribery, passando per la capacità di incassare un colpo a freddo mostrata con la Juventus: ecco perché la Fiorentina può ben sperare

15 punti ancora a disposizione, nessuna possibilità di staccare almeno fino a metà maggio. La distanza dal terzultimo posto è diminuita e adesso la lotta per non retrocedere coinvolge più squadre. Su La Nazione leggiamo che non c'è serenità, non ancora, nello spogliatoio viola. Ma ci sono cinque motivi per essere ottimisti nel lavorare sodo. Il primo è che la squadra non è crollata dopo il gancio sinistro di Morata a inizio ripresa contro la Juve, come invece era accaduto altre volte. Il secondo è che la coppia Amrabat mezzala-Pulgar centrale funziona, fa filtro e la difesa soffre meno. Il terzo è che Vlahovic ormai fa reparto da solo e aiuta la squadra in qualsiasi momento a prescindere dai gol. Il quarto è che Ribery sembra essersi calato nella giusta mentalità e poter aiutare il gruppo con tutta la sua esperienza. Ottimo anche il sostegno ai compagni dopo la sostituzione ierilaltro. Il quinto, infine, è l'abitudine di Iachini nel gestire questo tipo di classifica. I giocatori glielo riconoscono e condividono la sua mentalità in campo.