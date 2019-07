Cinque ex giocatori consigliano Chiesa. Il parere di De Sisti e non solo

Sulle pagine de Il Corriere dello Sport Stadio questa mattina troviamo un trafiletto con le voci e le dichiarazioni di cinque ex calciatori su Federico Chiesa e la decisione migliore per il suo futuro:

– Giancarlo “Picchio” De Sisti consiglia a Federico Chiesa di rimanere, conoscendo la piazza e l’affetto che può dare. Chiesa è un prodotto della Fiorentina e se è diventato il miglior prospetto del calcio italiano è merito anche della società viola. Secondo l’ex viola Commisso dovrà esser bravo a costruire attorno a lui una squadra di livello.

– Eraldo Pecci pensa che per ridurre la distanza con le big come la Juventus possa esser giustificabile alla fine una cessione come quella di Chiesa. Nel calcio di oggi non ci sono più le bandiere. Per Pecci Federico deve pensare a migliorarsi e crescere.

– Fulvio Collavati ricorda gli anni in squadra con Antognoni e ricorda che Fiorentina forte era stata costruita attorno a lui. Per Collavati Chiesa dovrebbe restare a Firenze fin tanto che ci sia un progetto e una squadra competitiva.

– Massimo Bonini crede che per un’ulteriore crescita Chiesa deve decidersi a fare il grande passo. Lasciare la Fiorentina per il salto definitivo, per la consacrazione e la crescita che potrà avvenire soltanto in un club di prestigio e con un palcoscenico come la Champions League.

– Per Antonio Cabrini è giusto che Chiesa sfrutti il momento e approfitti dell’opportunità per fare il salto di qualità. Le bandiere non esistono più nel calcio di oggi.