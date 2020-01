Ciao Narciso: alla camera ardente anche Corvino, Cognigni e Mencucci

Tante persone, famose e non, si sono recate ieri alla camera ardente allestita nella Sala d’Arme in Palazzo Vecchio per salutare Narciso Parigi, scomparso sabato a 92 anni. Tra i presenti anche Giancarlo Antognoni e Joe Barone, rispettivamente club manager e direttore generale viola. Si sono visti anche alcuni ex rappresentanti della vecchia Fiorentina: Pantaleo Corvino, Mario Cognini e Sandro Mencucci. Lo scrive il Corriere Fiorentino.