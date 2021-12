Ciao Dusan, ti sono mancato? Simeone contro Vlahovic, una sfida europea

Che scontro quello che avverrà al Bentegodi quest'oggi. Simeone sfida il suo passato contro un Vlahovic sempre più in forma

Oggi alle 18.30 inizierà l'ultimo match del girone di ritorno per la Fiorentina e l' Hellas Verona . Al Bentegodi andrà in scena una sfida tra due squadre in forma pronte a conquistare gli ultimi 3 punti del 2021. Gli scontri però, non si fermano qui. Infatti quest'oggi andrà in scena anche il duello tra i due attaccanti più in forma di questo campionato: Dusan Vlahovic e l'ex di turno, Giovanni Simeone .

Come analizzato dal Corriere dello Sport, i due hanno condiviso un anno in viola dove il serbo faceva da sostituto al giovane attaccante ex Genoa. Quell'anno Vlahovic collezionò soltanto 152' minuti mentre Simeone scese in campo 36 volte segnando 6 gol. Il suo rapporto con il mondo viola non è stato uno dei migliori, anzi. Dopo quella stagione la Fiorentina decise di puntare sul bomber serbo e Simeone partì in direzione Cagliari. Adesso le cose sono ben cambiate. L'argentino ha realizzato tre gol nelle ultime tre gare mentre Vlahovic è andato a segno ben 8 volte nelle ultime 6, battendo record su record. Tra chi vorrà superare Cristiano Ronaldo e chi ha voglia di rivalsa nei confronti del suo passato, Vlahovic e Simeone daranno sfogo alla loro forza a suon di gol in un sfida al sapore d'Europa.