Ci sarà comunque una formazione ufficiale: Italiano aveva fatto le sue scelte

Il paradosso che la Fiorentina sarà costretta a vivere stasera

La Nazione dà la probabile formazione di stasera: sembra folle, ma visto che la Lega non ha disposto nessun rinvio la Fiorentina è tenuta a presentarsi al Franchi, annunciare la formazione ufficiale e aspettare che l'arbitro decreti la vittoria a tavolino una volta accertata l'assenza dell'Udinese. E dunque spazio a Terracciano, visto che ancora Dragowski non è al 100%, Odriozola, Milenkovic, Quarta e Biraghi; Torreira e Bonaventura con Castrovilli che ha convinto a Verona, Gonzalez e Vlahovic con Callejon o Saponara, a seconda della posizione in campo dell'argentino, a destra o a sinistra.