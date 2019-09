E’ sempre una questione di… Fede. Ne ha avuta tanta Paulo Sousa, l’allenatore che più ha influito sulla crescita di Chiesa e Bernardeschi. Fu lui a bloccare il prestito alla Spal del primo e il trasferimento al Sassuolo del secondo. E nella stagione che hanno disputato insieme (la 2016/17) uno fece 14 gol, l’altro si fece strada nel calcio di Serie A. Come scrive La Gazzetta dello Sport i due sono rimasti amici e continuano a frequentarsi in Nazionale, e per entrambi è stata un’estate strana. Per Berna gli ultimi giorni di mercato sono stati complicati. Da perno a possibile uscita dopo l’addio di Allegri e un reparto affollatissimo, l’ex viola è diventato un precario di lusso. Mentre proprio il n° 25 ha vissuto un’estate all’ombra della Vecchia Signora, con il leitmotiv da parte della società viola “Chiesa non si tocca”.