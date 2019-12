Chiesa-Vlahovic, il tandem è pronto per Torino. Un solo dubbio per Montella

Chiesa sì, Vlahovic pure. Buona parte dei dubbi in attacco vengono sciolti con grande anticipo. Saranno soprattutto loro a dover incornare il Toro ribaltando una striscia di risultati negativi in campionato che raccontano di un punto nelle ultime quattro e tre sconfitte consecutive. Perché se è vero che Chiesa non sta disputando una stagione eccezionale ed è fermo a due gol segnati, senza di lui la Fiorentina negli ultimi due campionati non ha vinto nemmeno una partita. In recupero Chiesa quindi e dentro pure Vlahovic. Il centravanti serbo, si legge su La Gazzetta dello Sport, vincerà nuovamente il ballottaggio con il brasiliano Pedro. Oggi semmai, da sciogliere l’ultimo dubbio: trovare spazio per un terzo attaccante (Sottil o Ghezzal) tornando al 4-3-3, o inserire ancora un esterno di ruolo (Lirola), così sarà 3-5-2.