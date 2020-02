Chiesa-Vlahovic da stropicciarsi gli occhi: giovani, forti e con il rinnovo pronto

La coppia-gol più giovane di tutto il campionato. Federico Chiesa, 1997, e Dusan Vlahovic, 2000, arrivano a malapena a 43 anni in due, eppure ieri sono riusciti a far loro la partita con due reti a testa, una su rigore e una su azione. Al computo totale aggiungiamo che la rete dello 0-1, autogol di Thorsby, è anch’essa farina del sacco del numero 28. E per Dusan così come per Federico si apriranno presto le porte del rinnovo di contratto. Saranno loro gli arieti viola nei prossimi anni? Intanto Cutrone dovrà sgomitare non poco per un posto contro il Milan, la sua ex-squadra.