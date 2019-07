Chiesa versione Usa: la voglia di un ventenne e la professionalità di un senatore

Federico Chiesa ha raggiunto la Fiorentina negli States. È avvenuto l’incontro con il patron Rocco Commisso con il quale ha assistito alla prima gara dell’ICC contro il Chivas. Come riporta questa mattina Il Corriere Fiorentino il Federico Chiesa made in USA è già calato nella sua parte: quella del calciatore e professionista. Poco dopo la prima vittoria della squadra, subito sul campo ad allenarsi, per ora solo in modo separato dal resto del gruppo. Tanta atletica e scatti e qualche esercizio con il pallone assieme al compagno Milenkovic, anch’egli rientrato dalle ‘vacanze post Nazionale’.

Al mattino seguente Federico era già pronto e disponibile per sostenere la seduta d’allenamento con il resto della squadra. Federico è già pronto fisicamente e si concentra sul campo incurante delle voci di mercato che lo vorrebbero alla Juventus e delle ‘pressioni mediatiche’. Con Commisso che ha ribadito la volontà di trattenerlo, il passo successivo sarà quello di sedersi per intavolare la trattativa di rinnovo con un adeguamento dell’ingaggio.