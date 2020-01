Chiesa sta riprendendo colore: Iachini primo motore della rinascita. E quell’esultanza…

Sul Corriere Fiorentino si parla di Federico Chiesa. La versione ingrigita sta riprendendo colore e ieri è stato tra i migliori in campo in Napoli-Fiorentina. Il gol del vantaggio lo ha realizzato da punta e di punta, sprigionando poi la sua gioia con un’energica corsa verso la panchina e il dito alzato ad indicare Iachini, il primo motore della sua rinascita. L’intesa tra i due è scattata quando hanno parlato alla vigilia di Natale: Federico ha rinunciato alle vacanze per recuperare dall’infortunio e Beppe gli ha chiesto di pensare solo al campo.