“La Fiorentina è ripartita a mille“: titola così La Nazione sulla vittoria viola contro il Torino al debutto in campionato. Riportiamo una parte dell’analisi:

(…) Chiesa le partite le risolve e l’azione e l’assist confezionato per Castrovilli per il gol del vantaggio viola contro il Toro, ne è stata l’ennesima dimostrazione. Gol, quello del numero 10, che ha trasformato nei tre punti il pressing a volte sfortunato, a volte impreciso con cui la Fiorentina ha messo alle corde i granata di Giampaolo per tutta la partita. Iachini voleva la vittoria e l’ha ottenuta con la Fiorentina che aveva disegnato in settimana. L’unica sorpresa? Fuori Pezzella per Ceccherini, con Duncan in versione ’mezzo regista’ (Amrabat era in tribuna per squalifica) e in fase offensiva Vlahovic e Cutrone fra le riserve, per piazzare Kouame accanto a Ribery. Il Toro, insomma, va giù sotto gli occhi di Commisso rientrato a Firenze nei giorni scorsi e per la Fiorentina l’1-0 sui granata mette il timbro sulla vittoria numero 1000 (al «Franchi») della sua storia.