Chiesa: serve un cambio di mentalità per essere “top”

Federico Chiesa in questa stagione ha collezionato 6 goal. Sei reti che il giocatore di punta, per il calcio dei ragazzini e del futuro ecc… ma come riporta La Repubblica questa mattina il giocatore appare spesso alterato.

Il dito alla bocca come reazione ed esultanza al gol di Cutrone al 96′ in casa della Spal appare completamente fuori luogo. Federico in campo nelle ultime settimane è apparso sconnesso rispetto ai suoi compagni, complici forse anche le molte voci di mercato in cui lo vedono protagonista. Così non va e nessuno ne trae profitto. Chiesa dovrà certamente cambiare marcia in campo, atteggiamento ed anche il suo rendimento in campo per tornare ad essere considerato quel giovane ragazzo implacabile. Fuori dal rettangolo verde invece dovrà mettersi al tavolo assieme al patron Commisso e prendere una decisione sul suo futuro.