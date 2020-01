Chiesa ritrovato, e ora si punta dritti al rinnovo

Come tutti i compagni, anche Federico Chiesa sembra aver ritrovato serenità fuori dal campo e concretezza sul terreno di gioco, nonché il gol dopo 3 mesi e mezzo di digiuno, Come scrive La Nazione, la strada verso il rinnovo è spianata anche se servirà un nuovo incontro con papà Enrico per adeguare l’ingaggio del n° 25 viola. La prospettiva è quella di raddoppiare la cifra attualmente percepita dal classe ’97, e di allungare l’accordo che atualmente scade nel 2022 con possibile inserimento di una clausola rescissoria.