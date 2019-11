Chiesa, riecco la Juventus: è il primo elemento della nuova «italianizzazione» bianconera

La Juventus potrebbe avviare un nuovo percorso di «italianizzazione» nella prossima estate e, come scrive il Quotidiano Nazionale, l’idea del ds Fabio Paratici è di partire da un profilo su cui si è lavorato a lungo qualche mese fa, Federico Chiesa. Trattenuto alla Fiorentina in estate da Rocco Commisso, l’attaccante ha accettato di vestire ancora la maglia viola con qualche remora. Il gradimento da parte dei bianconeri non è assolutamente scemato, soprattutto considerando che sugli attaccanti esterni c’è qualche tassello da mettere a posto.