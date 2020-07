Chiesa, rebus rinnovo e incognita mercato. A breve nuovo colloquio con Commisso

In bilico tra un presente da riscrivere ed un futuro ancora tutto da capire. E’ la calda estate di Federico Chiesa, scrive La Nazione. Il primo obiettivo è riscattare in questo finale di campionato una stagione, e in particolare l’ultimo mese, al di sotto delle aspettative. Poi si penserà a cosa fare a settembre. Il presidente Commisso, nell’incontro dello scorso dicembre con il giocatore ed il padre, non ha posto veti alla sua cessione. Certo, dovrà essere il ragazzo a chiederlo e dovrà arrivare un’offerta economica ritenuta congrua dal club, ma non ci sarà alcun braccio di ferro.

Si aspetta il ritorno in Italia del patron, rimasto bloccato dal dilagare della pandemia negli Stati Uniti, ma non è escluso che il contatto possa avvenire in video-chiamata, qualora i tempi dovessero malauguratamente allungarsi. Sulle tracce del figlio d’arte restano forti i club inglesi di Premier, dallo United fino al Newcastle, ma la riflessione in questo caso dovrà essere doppia. Sì, perché la stagione che scatterà a metà settembre sarà quella che condurrà all’Europeo: Chiesa ha bisogno di una squadra che lo metta – come accaduto fin qui a Firenze – al centro del progetto tecnico e alla quale lui possa garantire gol e assist, in misura maggiore rispetto a quest’anno.