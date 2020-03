Chiesa pericoloso sulla fascia: conservazione del 3-5-2 must tattico di Iachini

La Nazione si concentra anche su Federico Chiesa, vicino al gol contro l’Udinese nel recupero. Angelo Giorgetti si focalizza sul suo ruolo:

Il punto fa comodo e intorno si parla poco di calcio, i problemi sono altri e allora perché sottilizzare su questo pareggio povero di sostanza e – come spesso succede – costruito tirando poco o quasi mai in porta? A proposito di tiri, se escludiamo il sinistro al borotalco di Duncan resta in mente solo l’occasione fabbricata da Chiesa nel recupero e non sembra un caso che Federico sia riuscito a ricavarsi spazio ricevendo palla nella «sua zona» in un momento in cui le squadre gestivano con minore ossessione il controllo degli spazi. Chiesa ha trovato l’unico lampo personale dopo essersi disperso per 70 minuti nel suo ampio (e infruttuoso) lavoro da attaccante totale insieme a Vlahovic, dedicandosi poi alla copertura di tutta la fascia quando è entrato Cutrone. Mah. La conservazione del 3-5-2 deve essere un must tattico per Iachini e comunque se la squadra sta riuscendo a conservare 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, il resto conta poco.