Chiesa, partita apertissima tra Juventus e Inter. Ma la Fiorentina ha le idee chiare

Così stamani La Gazzetta dello Sport sul derby d’Italia Juventus-Inter per Federico Chiesa: “È il caso dell’attaccante della Fiorentina, un anno fa, di questi tempi, già a braccetto con i vertici juventini. Una promessa sfumata per le contemporanee complicazioni alla voce uscite (Douglas Costa e Dybala), ma anche per il sopravvenuto cambio societario a Firenze. E proprio il feeling nato tra Commisso e gli uomini di Zhang ha rimescolato le carte. E ora in viale della Liberazione seguono il dossier Chiesa con un’attenzione evidente. Anche perché il figlio d’arte ha deciso di riflettere. La Fiorentina preme per un rinnovo e lui ora soppesa anche le differenti prospettive tecniche tra Torino e Milano. Ragion per cui i duellanti in questa fase mandano messaggi in codice, senza sbilanciarsi in apparenza. La partita è apertissima, nessuno vuole arrivare impreparato al traguardo estivo: magari con l’Europeo nel mezzo”.