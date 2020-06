Nell’articolo intitolato “La ripartenza dalla A alla Z“, alla lettera T La Gazzetta dello Sport non scrive solo di Sandro Tonali, ma anche di Federico Chiesa. Ecco cosa si legge:

Si gioca in tempo di mercato. L’ultimo spezzone di campionato vale come una bancarella: un’occasione in più per talenti come Tonali e Chiesa, da tempi, negli occhi di Inter e Juve. Per farsi desiderare e per ritoccare il prezzo.