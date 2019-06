Chiesa, l’ora della verità. Juve sempre in allerta

Secondo quanto riportato da Repubblica, nelle prossime ore si delineerà ufficialmente il futuro di Federico Chiesa. Commisso incontrerà personalmente il padre-agente del giocatore per illustrare i piani futuri. La volontà di trattenerlo, per almeno un’altra stagione, è sempre fortissima e non perde occasione di ribadirla. Ai microfoni di Rtv38 Commisso ha parlato di un 99 % di possibilità di permanenza. Per programmare la campagna acquisti, insieme agli uomini mercato, è necessario dirimere la questione una volta per tutte e posizionare la prima mattonella da cui costruire la Fiorentina del futuro. Probabilmente l’ingaggio verrà adeguato, una mossa dovuta per cercare di contrastare la concorrenza della Juventus, sempre in agguato. L’Inter invece, bloccata dalla vicenda Icardi, ha mollato temporaneamente la presa su Chiesa.